Aanleg Liefdespad Ruurlo begint nu echt

Aanvankelijk wilde initiatiefnemer Bert van Zijtveld het pad, grofweg tussen zijn horecabedrijf De Heikamp en museum MORE, op 14 februari van dit jaar openen. Dat plan bleek iets te ambitieus. ,,Het wordt nu een jaar later. En dat heeft vooral te maken met het rond krijgen van alle vergunningen en subsidies. Volgende week komt een ecoloog kijken naar het gebied. Ook de toestemming van Staatsbosbeheer is nog niet helemaal rond. Maar ik verwacht dat we op korte termijn de paaltjes kunnen slaan om de route uit te zetten. Tenzij het broedseizoen roet in het eten gooit, dan duurt het nog tot de zomer.”

Europese subsidie

Het Liefdespad wordt 5,2 km lang, iets korter dan aanvankelijk bedacht. De feitelijke aanleg van het romantische belevingspad kan in een kort tijdsbestek, want de route voert voornamelijk over bestaande paden.

Plattelandsontwikkeling

Daar komen wel allerlei voorzieningen, kunstwerken, bankjes langs het water bij. De Stichting Liefdespad ontvangt hiervoor 118.200 euro van Leader, het Europese platform voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast zijn er 35 tot 40 zogeheten ‘founders’ die een financiële bijdrage leveren.

Belevingspad

Bert van Zijtveld loopt al een jaar of zes rond met het plan voor het Liefdespad. „Het wordt een belevingspad voor iedereen, jong of oud, single of stel”, zei hij eerder. „Langs het traject komen allerlei kunstuitingen waar wandelaars van kunnen genieten. Een slotjesbrug, een boom om je naam in te kerven, poëzie, loveseats. Ook voert het traject langs bijzondere plekken van Ruurlo, zoals de Doolhof, Baakse beek en richting museum MORE.”

Topattractie

De initiatiefnemer plant een grootse opening van de nieuwe attractie op 14 februari 2019. „Dit Liefdespad moet Ruurlo op de kaart zetten.” Hij ziet zelfs internationale kansen voor het Liefdespad. Concurrentie is er nauwelijks, stelt hij, alleen in Italië ligt een soortgelijke Via dell’Amore.

Lovetrain