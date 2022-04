Acht inwoners van Berkelland koninklijk onderscheiden en dit zijn de gelukkigen

LINTJESREGENDe lintjesregen is dit jaar neergedaald op acht inwoners van de gemeente Berkelland. De gemeente heeft er vanaf vandaag vijf Leden en drie Ridders in de Orde van Oranje-Nassau bij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ben Hasselo uit Eibergen (67) zet zich sinds 2002 in voor de samenleving, vooral voor de land- en tuinbouw. Hij is jarenlang actief betrokken geweest bij LTO Noord en LTO Nederland. Daarnaast was hij voorzitter van de Vereniging Rekkens Volksfeest, voorzitter van de Werkgroep Dorpscoöperatie Rekken en is hij actief bij het Waterschap Rijn en IJssel.

Tonni Wormgoor uit Eibergen (73) is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege, onder veel meer, zijn inzet voor voetbalclub SSS Eibergen, later FC Eibergen. Daarnaast is hij actief in de lokale politiek, als vrijwilliger voor het CDA. De lijst van verdiensten van Wormgoor is lang. Van inzet voor de VVV en de Eibergse Ondernemers Vereniging, tot werk voor het Waterschap en voorzitter van de Golf & Coutryclub Winsterswijk.

Peter van Heek uit Eibergen (65) is vanaf 1973 actief bij Scouting Neede, als begeleider maar ook als hoeder van het bos bij de scoutingvereniging. Hij heeft zich ook ingezet voor Scouting Gelderland en Scouting Nederland. Daarnaast is Van Heek 34 voorzitter geweest van Stichting Twenteroute Plus en is hij nog altijd, onder meer, betrokken bij het Openluchttheater in Eibergen, de Kruidenhof Eibergen en Stichting Marke Mallem.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Martijn Temmink uit Eibergen (45) is medeoprichter van Vrienden van De Beuk en voorzitter van Carnavalsvereniging de Hookers. Naast carnaval, spitsen zijn activiteiten zich vooral toe op voetbal. Hij is actief betrokken bij FC Eibergen (en daarvoor Sportclub Eibergen), oprichter en voorzitter van de Supportersvereniging FCT(wente) Eibergen en mede-initiatiefnemer van Zomeravondvoetbal Oost Nederland.

Marty Herlaar-Hanepen uit Eibergen (77) is actief als vrijwilliger van het Reumafonds, voorzitter van de badmintonvereniging maar ook al meer dan veertig jaar begeleidend pianist van diverse koren. Ze was ook bestuurslid van Lokale Omroep voor Eibergen en Neede, is nog altijd actief voor Hospicegroep De Lelie. Bovendien had ze plaats in de Raad van Toezicht van het Centrum voor Muziek en Dans ‘De Triangel’.

Johan Klein Willink uit Borculo (81) zet zich al ruim dertig jaar in voor zijn buren. Hij was ook bestuurslid Stichting Spaarbank Borculo en is al twintig jaar bestuurslid van IJsclub Borculo. Klein Willink is sinds 2002 betrokken bij de Historische Vereniging Borculo en sinds 2017 is hij penningmeester bij Sociëteit Borculo.

Gerda Oltvoort-Mengers uit Gelselaar (84) was in de jaren '60 en '70 pleegzorger van een jongen. Ze was bovendien 47 jaar mantelzorger en vertrouwenspersoon voor haar buurman. Ze is al jarenlang actief betrokken Protestantse Gemeente de Wijngaard in Borculo. Bij Stichting Winkels zet ze zich als secretaris en vrijwilliger in.

Henk Vruggink uit Ruurlo (74) zet zich sinds 1994 actief in voor de Vordense Lokale Omroep, Streekradio Achterhoek FM, UniekFM en Radio Ideaal. Als presentator en programmasamensteller. Stichting Vrienden van de Bargkapel als voorzitter (2005 tot 2015). Hij is ook tien jaar voorzitter geweest van Stichting Vrienden van de Bargkapel.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.