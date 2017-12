Achterhoek haalt de Belgen hierheen (nu de Duitsers nog)

Doordat de groei er op de binnenlandse toeristische markt wel uit is, moet de Achterhoek zich meer richten op buitenlandse vakantiegangers. ,,In Vlaanderen zijn we al vier jaar bezig om Belgen warm te maken hierheen te komen. Nu horen we van ondernemers dat de Vlaamse boekingen dan eindelijk op gang beginnen te komen’’, zegt Hezeman, die geen exacte cijfers kan geven om die bewering te staven.

Ambitie

De Regio Achterhoek heeft de ambitie om in vier jaar tijd 5 procent te groeien in overnachtingen en bestedingen. Ter illustratie: toeristen geven hier elk jaar zo'n 330 miljoen euro uit. Elk jaar moet dat bedrag dus stijgen met ongeveer 3,5 miljoen, tot over de 340 miljoen in 2021.

Hoop én verwachting is dat het aantal overnachtingen in de Achterhoek over afgelopen jaar de 3 miljoen passeert. Om de ambitie om verder te groeien als toeristische regio te realiseren, krijgt de stichting Achterhoek Toerisme straks 1,50 euro per inwoner van elk van de tien aangesloten gemeenten (de acht Achterhoekse gemeenten, plus Lochem en Zutphen) voor de periode tot en met 2021. Dit was 1,40 euro.

Duitsers