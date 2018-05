Achterhoekse gemeenten houden miljoenen over

,,Een resultaat waar ik trots op ben’’, zegt scheidend wethouder Jos Sluiter van Financiën. ,,Het komt vooral door het positieve resultaat op de grondexploitatie.’’



Oude IJsselstreek verkocht namelijk voor 3,2 miljoen euro aan grond aan bedrijven die zich vestigen in de gemeente. Dat ver boven verwachting, want er werd een positief resultaat over 2017 begroot van slechts 13.000 euro.



Maar er is ook een tegenvaller, namelijk op het sociaal domein. Daar is 480.000 euro te veel uitgegeven, ontstaan door hogere kosten voor jeugdzorg. Het tekort wordt aangevuld met de daarvoor gereserveerde gelden.