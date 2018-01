Achterhoekse politie opent jacht op internetoplichters

Cnossen komt met deze boodschap naar aanleiding van de jaarcijfers over 2017 van zijn politieteam. Daarin is te zien dat het aantal aangiften van 'horizontale fraude', zoals in politiejargon de oplichting tussen burgers onderling heet, is gedaald van 422 in 2016 naar 383 vorig jaar. ,,Ja, dat is een afname, maar het absolute getal is wat mij betreft nog veel te hoog. Het komt vaker voor dan fietsendiefstal (255 aangiften in 2017, RA) en dat zegt wel wat over de opkomst van deze vorm van nieuwe criminaliteit’’, aldus Cnossen.