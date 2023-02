Achterhoekse PvdA en GroenLinks nemen alvast een voorschotje: Op de Weegh en Morren worden lid van elkaars partij

Twee dagen shoppen in pop-up kledingwin­kel Eibergen: ‘Prijzen voor de meeste items liggen tussen de 2 en 6 euro’

EIBERGEN - Zoek je nog een winterjas in maart? Dan zit je bij de Pop-up store Vinthet_hier van Kirsten Eppink en Dennie Schuurman aan het juiste adres. De opbrengst van de verkoop is speciaal voor de dansers van Odival Dance Center. „We zijn blij met ieder kwalitatief goed kledingstuk wat we krijgen”, aldus Eppink.

7 februari