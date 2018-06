Achterhoekse tractorbestuurder waarschuwt (fietsende) bumperklevers

Berkelland­se neven samen in musical LIVE!

29 mei Hieke Meutstege (Gelselaar) en zijn in Geesteren geboren en in Borculo getogen neef Patrick Meutstege zijn op zaterdag 2 en zondag 3 juni te bewonderen in de musical LIVE! in Theater Orpheus in Apeldoorn. De musical wordt uitgevoerd door muziektheater Tabula Rasa.