Achterhoekse zomeroutfits per schip naar inwoners getroffen Sint Maarten

Kunststof tuinstoelen die door trendy exemplaren zijn verdrongen stapelen zich op in een van de loodsen achter de kringloopwinkel. Hier zijn witte plastic tuinstoelen uit de mode; op Sint Maarten zullen veel inwoners ze met alle plezier als zitmeubilair benutten, sinds ze in september door de orkaan werden getroffen. Hetzelfde geldt voor een flink deel van de 'zomergarderobe' die bij Bohero binnen in de rekken hangt. "De puinhoop was echt gigantisch, nadat de daken van de huizen vlogen", zegt Julian Arrindell. Hij woont sinds jaar en dag in Den Ham, maar komt van oorsprong van het eiland. Barbra Arrindell: "Wat niet door de orkaan was meegezogen was vaak rijp voor de dump. Er is vier dagen spullen verbrand, maar de dump ligt nog steeds vol."

Meilink

Bohero helpt sinds jaar en dag in landen als Roemenië, Moldavië en Oekraïne. De natuurramp die Sint Maarten trof, heeft het kringloopbedrijf op het idee gebracht ook hier met goederen te willen helpen. Het Borculose industriële verpakkingenbedrijf Meilink ondersteunt de actie door voor het transport en de 'papierwinkel' te zorgen. Bedrijfsleider Allard Podde van Bohero: "We hebben een zeecontainer aangeschaft voor dit transport, die op Sint Maarten mag achterblijven. Die kan worden hergebruikt voor transport maar ook voor opslag van goederen."

Julian en Barbra Arrindell woonden in de periode 2005-2007 op het eiland, toen Sint Maarten nog onderdeel was van de Nederlandse Antillen. Julian was uitgezonden door het ministerie van Binnenlandse Zaken; Barbra was in die tijd bibliothecaris op het eiland. Barbra Arrindell: "In 1995 was er ook een grote orgaan over het eiland getrokken; drie maanden voordat wij arriveerden. Maar orkaan Irma was nu tien keer erger."

Zeilen

Julian Arrindell: "Mensen werken knetterhard aan de wederopbouw, maar tegelijk is de ramp ook een economisch drama dat veel banen heeft gekost. Nog steeds zie je veel blauwe plastic zeilen over daken. De temperatuur op het eiland komt nooit onder 20 graden, maar je moet wel een bed hebben. En kinderen een veilige plek om huiswerk te kunnen maken."

Via een vroegere collega van Barbra zijn er contacten met de lokale Rotary. Die coördineert de hulp die via Bohero wordt gestuurd. Barbra Arrindell: "Het is de bedoeling deze goederen in de wijk Middle Region wordt verdeeld: dat is de wijk waar Julian is opgegroeid: een echte volkswijk waar veel mensen het relatief moeilijk hebben."