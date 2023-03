Actie tegen personeelstekort in de techniek: ,,Zorgen om de toekomst”

Leerlingen van basisscholen in Winterswijk maakten dinsdagmiddag kennis met techniek. Roel Jansen van Metal Skills Kids startte de actie om het tekort aan personeel in deze sector op termijn tegen te gaan.

,,Ik maak me zorgen over de steeds verdere teruggang van interesse bij de jeugd in de techniek”, zegt Jansen. De manager van Jansen Metal Products merkte een aantal jaren geleden dat er geen interesse was in een stageplek bij het bedrijf. ,,Het Graafschap College had wel honderd interessante stageplekken, maar er waren daar maar dertig leerlingen. Dan is de kans klein dat er hier veel stagiairs aan de slag gaan. Vacatures blijven ook steeds langer open staan. Vandaar ook de zorgen om de toekomst.”

Jansen zette zes jaar gelede Metal Skills op om iets aan dat probleem te doen. ,,We gaven toen workshops over techniek aan groepen volwassenen. Drie jaar geleden heb ik dit idee ook aan bassischolen in Winterswijk voorgelegd en die waren enthousiast. We willen de jeugd in een zo’n vroeg mogelijk stadium kennis laten maken met techniek.”

‘Super belangrijk’

Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, ondersteunt het initiatief van harte. ,,Dit is super belangrijk. Je ziet dat we met de Achterhoek een probleem hebben met het invullen van arbeidskrachten. Dat merk je nu al, maar dat wordt de komende jaren alleen maar erger. En dan is het mooi dat kinderen op zo’n jonge leeftijd al kennis maken met techniek.”

De leerlingen kregen een rondleiding door het technische bedrijf. Ook mochten ze zelf de handen uit de mouwen steken. Zo werd er bijvoorbeeld een marshmallow-oven gemaakt. ,,In het begin vond ik het lassen heel eng om te doen”, vertelt leerling Noalyn te Selle (11), die trots haar kunstwerk laat zien. ,,Ik dacht straks gaat er iets verkeerds of zit mijn helm niet goed. Na een tijdje vond ik niet meer spannend en ging het goed.”

‘Beter dan ik’

De leerlingen hadden allemaal al een keer eerder een les gehad van Metal Skills Kids. Vandaar dat ze de wethouders en burgemeester van alles uit konden leggen. ,,De leerlingen waren duidelijk beter dan ik”, geeft Bengevoord eerlijk toe. ,,Ze wiste precies hoe alles werkte en het ging heel goed.”

Ook Jorren Kamperman (10) genoot van de les. ,,Ik ga waarschijnlijk in de techniek werken”, zegt hij. De leerling heeft grote plannen. ,,Ik wil het installatiebedrijf van mijn vader overnemen. Voor de lessen was ik het al een beetje van plan, maar nu weet ik het bijna wel zeker. Je kan lekker veel met je handen doen.”

Hoeft niet van ver te komen

Volgens de Rijksoverheid waren er in het tweede kwartaal van vorig jaar 86.250 vacatures in de techniek. Jansen hoopt dat zijn initiatief iets teweeg brengt. ,,Als we in elke plaats iemand van een technisch bedrijf hebben om de kinderen van de lokale school uit te nodigen, zou dat heel gaaf zijn. We hebben nu al tien plaatsen gevonden die interesse hebben om dit ook te doen.”

Zo heeft Jansen gesprekken lopen met bedrijven in onder meer Zeeland en Brabant. Volgens burgemeester Bengevoord hoeven de toekomstige werknemers het niet zo ver te zoeken. ,,Mensen denken vaak dat je voor leuk werk ver weg moet. Ik hoop dat kinderen zien dat er bedrijven zijn in Winterswijk waar je heel trots op kan zijn.”

