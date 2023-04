Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Aalten

Bevrijding van Groenlo gemarkeerd met bord: ‘De stadscom­man­dant wilde tot de laatste patroon strijden’

Dankzij een nieuw bord is er in Groenlo nu ook permanent informatie te vinden over de bevrijding van het stadje in 1945. Een bewogen strijd, waarbij naast een aantal Duitse militairen ook de Engelse soldaat Joseph Alvey het leven liet.