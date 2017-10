Al maanden gesloten restaurant in culinaire gids Lekker

Leppens met één zege toch naar hoofdtoernooi La Baule

26 oktober Eddy Leppens is er met één zege in zijn kwalificatiepoule in geslaagd om het hoofdtoernooi van het wereldbekertoernooi in het Franse La Baule te bereiken. Aan de westkust in Noord-Frankrijk wordt het zesde wereldbekertoernooi van het jaar afgewerkt.