Pravinath (17) uit Borculo wacht de cel in Sri Lanka

16 januari Pravinath Kamalanathan (17 jaar) uit Borculo belandt zo goed als zeker in de gevangenis, zodra hij voet op vaste bodem zet in zijn geboorteland Sri Lanka. Toch wil de immigratie- en naturalisatiedienst IND de scholier van het praktijkonderwijs MaxX in Neede het land uitzetten.