Beetje vorst en weer urenlang genieten van 'wonderijsbaan’ in Winterswijk

Voor het eerst in 2023 weer schaatsen op de baan in Winterswijk: ‘De hele nacht doorgegaan met sproeien’

Ook afgelopen nacht was het dus weer bingo. De liefhebbers konden maandagochtend vroeg lekker de baan op. De kans is groot dat het ijs vandaag niet lang zal houden omdat de temperatuur overal boven nul stijgt. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 6 of 7 graden. Op veel plaatsen is het zonnig, vanuit het noordoosten trekken ook wat wolken over het land.