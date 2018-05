Beltrumse broers Te Bogt moeten na drie jaar alsnog gekapte bomen terugzetten

150 jaar oud

Te Bogt lijkt er genadig vanaf te komen. Berkelland had de broers aanvankelijk een veel ruimere herplantplicht opgelegd. Dat kwam omdat onder de zonder vergunning gekapte eikenbomen exemplaren zaten van 150 jaar oud. Die laten zich niet herplanten. De Raad van State vindt het planten van bomen met een stam van zo’n dertig centimeter doorsnede redelijk. Dat komt omdat Te Bogt in 2015 op het verkeerde been is gezet door informatie over kapvergunningen op de website van de gemeente.