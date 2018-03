Proef moet eind maken aan ‘landjepik’ door boeren Achterhoek

6 maart Er komt dit jaar een proef in de gemeente Berkelland waarbij, anders dan nu het geval is, in kaart wordt gebracht hoeveel landbouwgrond door boeren mag worden bemest. Op deze manier moet een eind komen aan oneerlijke praktijken van zowel de Rijksoverheid als boeren.