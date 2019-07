Berkelland, Hardenberg, Bronckhorst, Raalte en Dalfsen profiteren flink van miljoenen uit asbestpot

Geen onderzoek naar betaalbare huizen in Lochem

9 juli Is er een tekort aan betaalbare woningen in Lochem, zowel in de huur- als de koopsector? De PvdA-fractie in de Lochemse gemeenteraad is daar heilig van overtuigd. Maar de rest van de gemeenteraad absoluut niet. Een onderzoek of er een tekort aan betaalbare huizen is, zal er voorlopig niet komen.