Berkellanders hebben weinig vertrouwen in gemeente

Liefst 18 procent van de Berkellanders is van mening dat de raadsleden en het college niet opkomen voor hun belangen. De rest weet het niet of heeft wisselende ervaringen. Dat blijkt uit onderzoek van de Tubantia onder in totaal 6000 inwoners van Berkelland en Twentse gemeenten.

Dorpen

In Berkelland springen enkele thema's er behoorlijk uit ten opzichte van andere gemeenten in Oost-Nederland. Zo hecht zeker 74 procent van de burgers veel belang aan het behoud van voorzieningen in de dorpen. Ook willen Berkellanders dat de huishoudelijke hulp aan ouderen goed geregeld wordt, 64 procent bepleit dit. Derde punt is het afvalbeleid, daar maakt 59 procent zich druk over. Lager scoren de aanpak van de woningleegstand (53 procent) en het vergroten van de veiligheid in woonwijken (49 procent).

Drugsoverlast