Berkellanders krijgen wellicht toch PMD-container

Inwoners van de gemeente Berkelland moeten hun plastic afval, drankenkartons en metalen verpakkingen voorlopig nog in een plastic zak gooien en zo aan de straat zetten. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet niets in het plan van GroenLinks en de PvdA om toch zo snel mogelijk PMD-containers hiervoor aan te schaffen.

In januari schoot de gemeenteraad het plan van GB-wethouder Joke Pot af om anderhalf miljoen euro te steken in de aanschaf van nieuwe PMD-containers. Nascheiding van PMD-afval bij afvalverwerker Twence zou goedkoper zijn, stelde onder meer de VVD.

Minder restafval

Nieuw plan

En dat is hard nodig in Berkelland. Inwoners produceren nu 263 kilo restafval per jaar. Het landelijk streven is om dat in 2020 te hebben teruggebracht tot beneden de 100 kilo. Berkelland wil dit realiseren met het plan 'Van Afval naar Grondstof', dat in januari van de gemeenteraad een onvoldoende kreeg.