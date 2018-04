Betere mobiele bereikbaarheid lonkt voor Gelselaar

De gemeente Berkelland sloeg vorig jaar alarm over de slechte mobiele bereikbaarheid in en rond onder meer Gelselaar. Mobiele telefonie is regelmatig niet of nauwelijks mogelijk. Niet alleen onhandig, maar ook potentieel gevaarlijk als het bijvoorbeeld onmogelijk blijkt om alarmnummer 112 te bereiken, constateerde de gemeente. Er ging een brandbrief naar providers met het verzoek om in actie te komen.

Begraafplaats

In Gelselaar pakt T-Mobile de handschoen op. Aanvankelijk was het idee om een nieuwe mast te plaatsen in Gelselaar. De voorkeur ging uit naar een plek bij de begraafplaats. Dat zou de beste mobiele dekking opleveren en bovendien zou het op die plek goed in te passen zijn in het landschap. Nader onderzoek wees echter uit dat er aan de Noordijkerveldweg nog een mast staat die niet in gebruik is. De telecomaanbieder plaatst nieuwe apparatuur in de bestaande mast en ziet voorlopig af van de bouw van een nieuwe mast. Dat zou evenwel ook al verbetering moeten brengen. Voordeel van deze oplossing is dat er geen (tijdrovende) procedures hoeven te worden doorlopen om een nieuwe mast te kunnen plaatsen.