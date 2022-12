Bewegen, eten en ontspannen in Ruurlo: gezondheidsclubs houden bijeenkomst voor vitaler leven

Op initiatief van huisartsenpraktijk De Linde is er een beweging op gang gekomen om Ruurloërs actiever te laten worden en zo te zorgen voor een vitaler leven. De huisartsen in Ruurlo hebben hiervoor contact gezocht met de beweegmakelaars van de Sport Federatie Berkelland, Welzijn Voormekaar Ruurlo, Fysiotherapie Oplaat en diëtistenpraktijk NieuwEten.

De betrokken partijen hebben een werkgroep opgericht om inwoners van Ruurlo in beweging te krijgen en hen gezonder te laten leven. Het eerste initiatief van de werkgroep vindt plaats op dinsdag 10 januari. Onder de naam ‘Ruurlo vitaal’ wordt er een bijeenkomst gehouden in het Ruurlose Kulturhus.

Inwoners kunnen daar kennismaken met alle vormen van beweging, voeding en ontspanning die er in Ruurlo zijn. Daarna is er een informatiemarkt waar alle initiatieven in Ruurlo worden toegelicht. Ook kunnen Ruurloërs gratis wat testjes af laten nemen. De bijeenkomst gaat om 19.00 uur van start. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.