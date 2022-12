Bewindvoerder Guus uit Eibergen: ‘Door inflatie komen nu zelfs tweeverdieners in financiële problemen’

met VIDEO Roemruchte attractie ‘Anny Cactus’ genekt door gasreke­ning: ‘Einde anders voorge­steld’

Het is een begrip, tot ver buiten de Achterhoek en zelfs over de grens. BN’ers zoals Gordon en landelijke media streken voor tv-items neer in de Cactus Oase van Anny en Bert van der Meer in Ruurlo. Dat uitgroeide tot bijzondere combinatie van cactuskwekerij en familie/belevingspark. De energiecrisis prikt het levenswerk kapot. ,,Het doet pijn, maar de herinneringen zijn voor eeuwig.”

16 oktober