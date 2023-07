Bewolkt en enige tijd regen in Berkelland vandaag

Almelose woningcor­po­ra­tie St. Joseph en Enschedese De Woonplaats gaan fuseren; meer slagkracht voor aanpak van sloop, verduurza­ming en nieuwbouw

De woningcorporatie St. Joseph in Almelo en De Woonplaats in Enschede gaan fuseren. Dat is dinsdagmiddag bekend gemaakt. De woningcorporaties staan voor grote opgaves op gebied van verduurzaming en (ver)nieuwbouw. Samen hopen ze die beter te kunnen aanpakken. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam van de Enschedese partners: De Woonplaats.