De Ballen Verstand Dit was de trip naar Stockholm voor FC Twente: ‘Mensen die je sprak, waren toch een soort paranoia’

FC Twente is door in de voorronde van de Conference League. Een moeizaam gelijkspel in de return tegen Hammarby was genoeg voor een plekje in de volgende ronde. Tubantiaverslaggevers Ralph Blijlevens en Arjan te Bogt waren in Stockholm. En daar gebeurde deze week genoeg. Met host Frank Bussink blikken ze terug op de Europese trip.