Bewoners 30 woningen in Eibergen kunnen na brand niet terug naar huis: ‘Dit kan weken tot maanden duren!’

Overleden Henk Fokkema gaf architec­ten­bu­reau IAA een solide basis: ‘We deden alles, van dakkapel tot crematori­um’

In Enschede is woensdag Henk Fokkema overleden, een van de drie oprichters van het architectenbureau IAA dat in ruim 50 jaar beeldbepalend in Twente is geweest. Fokkema is 90 jaar geworden.