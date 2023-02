Bewoners 30 woningen in Eibergen kunnen nog niet terug naar huis: ‘Schade brand wellicht groter’

Peilingen: BBB profiteert van stikstofde­bat en scoort maand voor de verkiezin­gen nog beter

BBB is opnieuw gestegen in de peilingen. Volgens I&O Research, dat begin deze maand een tweede peiling deed in aanloop naar de provinciale verkiezingen, profiteert de partij van het maatschappelijke debat over stikstof. De VVD lijkt landelijk nog steeds de grootste partij te worden, maar BBB zit de liberalen op de hielen.