Bewoners krijgen schrik van hun leven als auto hun huis binnenrijdt in Winterswijk, bestuurder raakt gewond

MET VIDEOEen automobilist is woensdagavond met zijn voertuig in een woning aan de Kottenseweg in Winterswijk beland. De bewoners van het huis en de automobilist raakten bij het incident gewond. De automobilist ging er kort na het ongeval vandoor, maar is later staande gehouden.

Het eenzijdige ongeval gebeurde aan de Kottenseweg in Winterswijk. De bestuurder reed richting de Duitse grens vanaf de Kottenseweg.

De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, schoot door de tuin en kwam vervolgens achterwaarts in de woonkamer van het huis terecht. De bewoners zaten op dat moment in die ruimte en zijn door het ongeval behoorlijk geschrokken. De vrouw is in het ziekenhuis behandeld aan verwondingen aan haar been. De man kwam er vanaf met wat lichte schrammetjes.

Op de vlucht

Kort na het ongeval sloeg de bestuurder van de auto op de vlucht richting de Duitse grens. Hij zou tegen de buurjongen, die net op zijn fiets passeerde, hebben gezegd dat hij zijn telefoon was verloren. De politie heeft de man later staande gehouden. Hij is door de politie naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is door de brandweer met een lier uit de woning getrokken. Het huis heeft door het ongeval flinke schade opgelopen. Volgens een buurtbewoner was het niet de eerste keer dat dit gebeurde. De woning was net hersteld van een vorig soortgelijk ongeval.

Bestuurder niet aangehouden

Hoewel de automobilist er na het ongeval vandoor ging, is hij niet door de politie aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen wat hem ten laste kan worden gelegd.

Volledig scherm De auto kwam achterstevoren in de woning terecht. © News United | 112Achterhoeknieuws

Volledig scherm De schade aan de woning is groot. © News United | 112Achterhoeknieuws