Bewoners krijgen schrik van hun leven als auto hun woonkamer binnen rijdt, bestuurder raakt gewond

De bestuurder reed richting de Duitse grens vanaf de Kottenseweg toen het rond 23.10 uur om onbekende reden helemaal mis ging. De bewoners kregen de schrik van hun leven maar leken er zonder zware verwondingen vanaf te zijn gekomen. De vrouw des huizes is zelf even naar de huisartsenpost gegaan in Winterswijk, de man liep wat schrammen op en blijft bij de woning. Het gat in de gevel is donderdagmorgen provisorisch dichtgetimmerd.

Bestuurder raakt gewond

De bestuurder ging er na het ongeval in eerste instantie vandoor richting de Duitse grens, waar hij al vrij snel werd gevonden door agenten. Hij bleek gewond en is even ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Of dat per politiewagen of ambulance is gebeurd is onbekend.



Hij zou op de vlucht tegen een ooggetuige hebben gezegd dat hij zijn mobiel zocht, deze werd in de auto aangetroffen en is ook in beslag genomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de bestuurder onder invloed verkeerde. Zijn leeftijd en woonplaats zijn nog niet bekendgemaakt door de politie.