Boeren in Berkelland kunnen leges terugvragen

In november 2017 deed de Hoge Raad hier al een uitspraak over. In landelijke wetgeving is vastgelegd dat gemeenten geen leges mogen berekenen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld een bouwaanvraag voor een stal of werktuigenberging, indien het bestemmingsplan waar deze aanvraag aan wordt getoetst ouder is dan tien jaar. In het buitengebied van Berkelland stammen alle vier grote bestemmingsplannen buitengebied uit de jaren negentig.