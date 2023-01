Boodschappen doen over de grens is reis terug in de tijd: ‘Zijn we hier in een derde wereldland?’

MET VIDEO | update Bewoners schrikken zich rot als auto dwars door muur de woonkamer in knalt, bestuurder (38) krijgt rijverbod

Een 38-jarige man uit Winterswijk is woensdagavond met auto en al een woning binnengereden aan de Kottenseweg in Winterswijk. Hij raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed, achterwaarts, dwars door de muur van de woning de woonkamer in. De schade aan het huis is enorm.

26 januari