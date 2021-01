Boosheid bij bewoners over nieuwe sporthal Ruurlo: ‘Straks zie ik de hazen hier niet meer door het veld rennen’

Kamps doet recht Insluiper laat 'bood­schap' achter in caravan in Eibergen: ‘Het toilet zat tot de rand vol!’

22 oktober In de lente gaat het weer beginnen, het aftellen. Zitten ze zich op donderdag al te verkneukelen dat ze op vrijdag naar de camping in Eibergen gaan. ,,In oktober 2019 waren we er voor het laatst geweest’’, zegt het slachtoffer. ,,Vijf maanden later, in maart, kwam ik er weer om alles te checken.’’ Kan hij meteen de boel lekker luchten.