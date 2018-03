Borculose schippers varen weer uit

Een beetje teleurgesteld zijn ze wel, de Berkelzompschippers Gerrit Kers en Herman te Brinkhof. ,,Morgen begint ons nieuwe vaarseizoen. We hadden graag al een stukje de andere kant op willen varen, richting Burgemeester Bloemersstraat. Maar de sluis moet nog steeds gebouwd worden." Voordeel van de vertraging is wel dat gelijktijdig de kade wordt aangepast, zodat passagiers straks aan de voorzijde van de zompenloods kunnen instappen. Ook de loods zelf en het plein ervoor krijgen op termijn een andere uitstraling.

Fluisterstil

,,Deze winter hebben we de binnenzijde geschilderd. Opvarenden willen vaak nog een kop koffie drinken, dan moet het er een beetje gezellig uitzien. De buitenkant van de loods willen we op termijn een meer historisch aanzien geven", zegt voorzitter Gerrit Kers. Aan de zomp Jappe hoefde dit keer, op een reguliere verfbeurt na, weinig gedaan te worden. Grootste aanpassing is de nieuwe fluisterstille motor. Deze kan nu eenvoudig met een hendel omhoog gehaald worden, op stukjes Berkel waar dat wenselijk is.

Schepnet

Varen door het Borculose centrum vergt nogal wat aanpassingen. De Berkel is niet overal aaneengesloten vaargebied voor de zompen. Soms zijn staten een obstakel, soms zijn bruggen te laag. ,,Gelukkig gaan we stap voor stap de goede kant op", zeggen Kers en Te Brinkhof. ,,Als Berkelschippers zitten we niet stil. Elk jaar breiden we onze activiteiten een beetje uit. Volgend jaar bestaan we 30 jaar, dan hopen we zeker ook weer met iets nieuws te komen."