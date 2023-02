Boze brief van Arjen over peperdure rekenmachines lijkt te werken: 'Geldklopperij’

De Ballen Verstand ‘FC Twente kan in de zomer meer verdienen aan Zerrouki dan nu en Heracles handelt verstandig’

De stofwolken zijn opgetrokken en wat is er te zien op het land dat achter is gebleven? In een extra podcast De Ballen Verstand nemen Frank Bussink en Leon ten Voorde de laatste stand van zaken door nu de transfermarkt is gesloten.

12:30