Bruidsparen stappen in Borculo in ‘de huwelijkszomp’

Hij werd slechts 24 jaar: struikel­steen zorgt er voor dat na­zi-slachtof­fer Karl niet in vergetel­heid raakt in Enschede

Een slachtoffer van de nazi’s is pas vergeten als zijn naam niet meer wordt genoemd. Karl Gumprich zal in Enschede niet in de vergetelheid raken. Hij heeft nu een Stolperstein (struikelsteen) aan de Getfertweg, daar waar zijn ouderlijk huis stond. Het is een klein monument dat van grote betekenis is voor zijn verwanten. „Het is belangrijk dat wij hier staan.”