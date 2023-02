Buurtbewoners Panovenweg Rekken ongerust over komst minderjarige asielzoekers en spreken van het ‘Albergen-scenario’

Politie arresteert man (28) in mysterieu­ze vermis­sings­zaak Wico van Leeuwen

Een 28-jarige man uit Borculo is maandag gearresteerd in verband met de vermissingszaak van Wico van Leeuwen. De aangehouden Borculoër wordt ervan verdacht dat hij betrokken is bij de mysterieuze verdwijning van zijn plaatsgenoot, die al sinds mei vorig jaar spoorloos is.