Hoe heeft de kiezer precies gesproken, op de man/vrouw op de kandidatenlijsten nauwkeurig? Daags na de lokale verkiezingen is het spannend stil in afwachting van de definitieve uitslag die vrijdagmorgen om 10 uur bekend wordt gemaakt.

In eerste instantie lijkt Gemeentebelangen Berkelland (GB) woensdagavond na sluiting van de stembureaus dé grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar nadat centraal op het gemeentehuis in Borculo steeds meer resultaten van de 29 stembureaus binnendruppelen, begint naast GB-lijsttrekker Anjo Bosman ook CDA-leider Gerard Hilhorst te stralen. Het CDA wás al de grootste partij maar groeit verder van 23,1 naar 25,4 procent van de stemmen.

Desondanks blijft ook GB in feeststemming: de partij groeit van 16,8 naar 18,9 procent van de stemmen en wordt daarmee de tweede grootste partij van Berkelland.

Ingehaald

Minder euforisch is de stemming bij coalitiepartij D66, die die positie van tweede moet afstaan. Lijsttrekker Han Boer lijdt in relatieve stilte. De partij scoort ruim 3 procent minder stemmen dan vier jaar geleden: D66 zakt van 19,3 procent van de stemmen naar 15,9 procent.

Ook voor Betsy Wormgoor als PvdA-lijsttrekker zijn de druiven zuur: opnieuw vier jaar oppositievoeren na klappen in 2014 levert geen merkbare waardering op, of de eerdere aanhangers van de partij ziet in anderen betere pleitbezorgers van hun idealen.

Tegen de trend

Ook lokale partij OBL krijgt er van langs. De landelijke trend dat lokale partijen het goed doen in de ogen van de kiezers, had fractieleider Bennie Morsink vooraf nog hoop gegeven. Maar de partij keldert van 9,8 naar 6,5 procent.

Bij GroenLinks overheerst twijfel over of de partij nu blij of teleurgesteld moet zijn: van 5,6 procent naar 9,3 procent lijkt fantastisch, maar per saldo lijkt GL op het huidige aantal van twee raadszetels te blijven steken. Vier jaar geleden had de partij geluk door restzetelafronding op twee uit te komen; nu is de winst niet genoeg voor doorgroeien naar drie. Kortom: het 'Jesse-effect' waarover lijsttrekker Leo Morren het steeds heeft, is lokaal in Berkelland maar beperkt.

Coalitie

Bij de VVD heerst een vergelijkbaar gevoel: positief is dat de steun voor de liberalen verder is gegroeid, maar wel zo weinig dat de partij van alle zeven de minste beweging in de grafieken brengt: van 12,8 naar 14,6 procent scheelt weinig.