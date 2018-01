Container voor plastic in Berkelland in ijskast

Inwoners van de gemeente Berkelland kunnen zelf bepalen welk formaat grijze container zij willen hebben. Bovendien komt er voorlopig geen speciale container voor plastic, metaal en drankverpakkingen. Dat was dinsdagavond de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over afvalinzameling.

Inwoners van Berkelland moeten hun afval beter gaan scheiden, vindt de gemeente. Bewoners gooiden in 2016 per persoon nog 263 kilo in de grijze container. Doel is dat er in 2020 per inwoner nog maximaal honderd kilo in de grijze container verdwijnt.

Maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders stelde een reeks maatregelen voor om dat te bewerkstelligen. Zo komt de vuilniswagen straks nog maar een keer in de vier weken langs om de grijze container te legen in plaats van een keer in de twee weken. Bovendien kunnen ook bewoners van het buitengebied een container voor groente-, fruit-, en tuinafval krijgen.

Ander idee was om de grijze container van 240 liter in de ban te doen. Daar zou dan een container met een maximale capaciteit van 140 liter voor in de plaats komen. Een kleinere container zou inwoners moeten aanzetten om hun afval beter te scheiden. Ander voorstel was om een container voor plastic, metaal en drankverpakkingen te introduceren.

Nu nog niet