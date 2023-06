Dag en nacht brandt er licht in Oldenkotte, 30 jaar na Schengen: ‘Enige grensbarrière is nu de kermis’

Hoe doelman Nick Hengelman ‘schaakmat’ werd gezet: ‘Wedstrijd voor FC Twente is er nooit van gekomen’

Hij regelde zijn eigen contract bij Ajax en werd door Edwin van der Sar geblokkeerd toen hij zijn ontslagbrief openbaar maakte. Nick Hengelman (33) haalde nooit FC Twente 1, maar was wel een keeper met een verhaal. Zijn kleurrijke avonturen door voetballand heeft de Enschedeër opgetekend in een boek, dat hij zelf heeft geschreven en vanaf zaterdag in de boekhandel ligt: Schaakmat.