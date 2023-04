Davina Michelle en Napalm Death naar openluchttheater in Eibergen

MIJN TROTS TROTS: Beet! Visser Rob zorgde met zijn club voor deze ‘parel’ in Lochem

Uniek. Een ander woord heeft Rob Driessen van de plaatselijke vissers er niet voor. Het gaat over de visvijer in Zwiep, die hij samen met een hoop vrijwilligers opkalefaterde. Dit is aflevering 3 van MijnTrots, gemaakt door lezers van de Stentor.