De Achterhoek is hot: Berkelland is vaak heetste plekje van Nederland! Hoe ga je daarmee om?

Opgepast! De flitskas­ten in Enschede werken: ‘Overtre­ding gaat direct naar het CJIB’

De flitskasten staan er al even, maar deden nog niks. Donderdag gaan ze aan. Wie dan op de Gronausestraat of de Volksparksingel te hard rijdt, ziet dat een paar weken later terug in zijn brievenbus.