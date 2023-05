De dappere coming-out van Martijn uit Haaksbergen en zijn missie om anderen te helpen

Die leuke man in 2008 waar hij helemaal van slag van raakte. De liefdesscène in de eerste aflevering van Downton Abbey in 2012. Dat waren voor hem de grote triggers, zegt Martijn ter Braak (42). Anderhalf jaar later schreef hij zijn ouders en zijn zussen een brief waarin hij er openlijk voor uitkwam gay te zijn. Iets wat zijn familie eigenlijk altijd al gewoon wist. Martijn moest er zelf voor uit durven komen.