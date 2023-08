De Eibergse fietsvierdaagse is ook voor e-bikes: ‘Want een e-bike stimuleert om te blijven fietsen’

Op campings en bij andere overnachtigsplaatsen zien ze komende week extra fietsen, want nogal wat toeristen komen speciaal voor de Eibergse fietsvierdaagse. Vanaf dinsdag ontdekken deelnemers Eibergen en wijde omgeving. Dat mag ook met alle plezier op de e-bike. „Alles om de oudere jeugd een beetje in beweging te houden!”

De 41ste editie van de Eibergse fietsvierdaagse staat op het punt van beginnen. Vanaf dinsdag valt vier dagen op rij te kiezen uit ontdekkingstochten op de fiets, met dagelijks keus uit een route van 40 en eentje van 60 kilometer. Elke dag gaat een route een andere kant op, waarbij deelnemers aan de langste afstand een extra lus maken om even verderop weer op de route van de rest verder te gaan. Start en finish zijn elke dag bij het Eet- en Feestcafé De Klok aan de Grotestraat in Eibergen.

Harde kern

Er zijn heel wat deelnemers die hun vakantieplannen speciaal afstemmen op de Eibergse vierdaagse, weet voorzitter Johan Voortman van de organiserende Tourclub Eibergen (TCE). Maar die harde kern bestaat uit een veel gemêleerder gezelschap dan alleen fanatieke wielrenners. „We hebben laatste nog de wereldfietsdag samen beleefd, al fietsend natuurlijk. TCE telt onder meer een ‘fiets-en-genietgroep’. Samen met de Sportfederatie Berkelland hebben we toch een beetje als missie óók de oudere jeugd een beetje in beweging te houden.”

Mooie plekjes ontdekken

Bij die categorie horen e-bikes er helemaal bij, als fiets om aan de vierdaagse mee te doen. Voorzitter Johan Voortman: „Hartelijk welkom, ook met een fiets met trapondersteuning! Als TCE bedienen wij allerlei categorieën fietsers. De vierdaagse is een evenement waar gemiddeld vaak wat oudere fietsers plezier aan beleven. Zowel lokaal publiek als toeristen die er speciaal voor naar Eibergen komen ontdekken mooie plekjes in de omgeving. Onze wielrenners en mountainbikers komen in actie om de routes voor de vierdaagse uit te pijlen. Alleen voor sec racefietsen is zoiets als een gravelpad in bijvoorbeeld het Haaksbergerveen niet een aanrader.”

Per dag een andere richting

Dinsdag voeren de opgehangen oranje pijlen de vierdaagsefietsers via Haarlo richting Barchem. Uiteindelijk keert iedereen vanuit Beltrum terug naar Eibergen. Woensdag gaat het via de Winterswijkse buurtschap Corle naar het Hilgelo, om via Meddo en Zwillbrock de lus af te maken. Donderdag staan het Assinkbos richting Haaksbergen, het Haaksbergerveen en Buurserzand, Oldenkotte en Rekken op het programma. Om voor de slotdag op vrijdag de richting Neede, Geesteren, Noordijk en Rietmolen over te houden, met voor de diehards op de 60 kilometer tussendoor nog een lus via Diepenheim.

Dagelijks is tussen 09.00 en 13.00 uur te starten bij De Klok. Bij het startbureau aankloppen voor een dagkaart voor 4 euro in plaats van een weekkaart voor 12 euro is ook mogelijk. Finishen kan in principe tot 17.00 uur.