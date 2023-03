De Electro Car Eibergen (ECE) wordt vanaf volgende maand een kilometervreter, kriskras door het hele land

Longa’30 geeft RKZVC in derby laatste zetje richting eerste klasse

In de voorlopig laatste derby van het Oosten heeft Longa’30 buurman RKZVC het laatste zetje gegeven richting de eerste klasse. In Lichtenvoorde kreeg de hekkensluiter uit Zieuwent zaterdagavond een pak slaag in de vierde divisie B: 5-1.