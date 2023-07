De Graafschap zaterdag in Aalten tegen 1. FC Bocholt

Zorg in grensregio: ‘Systeem moet beter voor 3,4 miljoen Nederlan­ders en Duitsers’

Om de ziekenhuiszorg in de toekomst goed te laten functioneren mag de grens met Duitsland geen obstakel meer zijn. Daarom gaan de ziekenhuizen in Twente en Münster nu beter samenwerken. „Het zou fantastisch zijn als personeel zowel in Enschede, Gronau als Münster werkt.”