De kinderen van ‘Anny Cactus’ uit Ruurlo gaan het hele land door: ‘Een eer dat ze daar belangstelling hebben’

Kinderen in Borculo kunnen zich zaterdag uitleven in park bij gemeente­huis

Kinderen in Borculo hoeven zich zaterdag niet te vervelen. In het park bij het Borculose gemeentehuis is er op 20 augustus namelijk voldoende te beleven voor kinderen. In samenwerking met de Borculose Ondernemers Vereniging (BOV) houdt de Stichting Promotie Borculo (SPB) een Kinderdag.

16 augustus