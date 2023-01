De Trommelbende in Eibergen kijkt steeds wat aanslaat: ‘Kinderen moeten zich een ster voelen’

Waarom zijn jullie begonnen met De Trommelbende?

„We zijn een muziekvereniging die zich richt op podiumoptredens. We hebben een algemene muziekcursus voor volwassenen. De Trommelbende is een variant op ons kinderorkest De Notenbende. De cursus voor volwassenen loopt altijd erg goed en we willen nu de uitdaging aangaan om de jeugd enthousiast te maken. Het is een laagdrempelige manier om kinderen erbij te betrekken. De Trommelbende is voor basisschoolkinderen van zes tot twaalf jaar oud.”

Hoe gaat het in zijn werk?

„Het idee is om met de kinderen lekker te gaan trommelen en op spelenderwijs ze te laten leren. Vanaf moment één moeten ze het gevoel krijgen dat ze een ster zijn. Er wordt gewerkt met digitale beats en samples. Dit zijn kant en klare ritmes waar op getrommeld kan worden. Door deze manier van werken klinkt het trommelen al gelijk vet en wordt het snel leuk voor de kinderen. Onze bandleider is Brent Schoppers. Hij is nog jong en is vorig jaar afgestudeerd aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Hij is erg enthousiast over zijn vak en is druk bezig om alles mooi op te bouwen richting een spetterende finale. Ik heb er vertrouwen in dat het wat gaat worden.”

Hoe ziet het programma er uit?

„We gaan starten op vrijdag 13 januari. We hebben nu een groep van vijf kinderen en we verwachten op acht tot tien trommelaars uit te komen. Dit is een mooie omvang. De lessen zijn vrijdagavond van 18 tot 19 uur in Theater ’t Spieker. In een periode van tien weken wordt er getrommeld met de kinderen. Op 23 april organiseren we een verenigingsconcert. De Trommelbende kan hier als grote finale een paar nummers laten horen in de grote zaal van ’t Spieker.”

Hoe kun je je aanmelden?

„Via een mail naar ons kan een aanmelding worden gedaan, dit kan via info@excelsioreibergen.nl. Kosten voor aanmelding bij de Trommelbende is 30 euro. Automatisch zijn de kinderen dan ook aangemeld als lid van onze muziekvereniging en kunnen ze ook mee gaan doen met toekomstige activiteiten.”

Wilt u vaker dit soort activiteiten gaan organiseren?

„Absoluut. Het is altijd een uitdaging om met een concept te komen dat aanspreekt. De laagdrempeligheid is hier een factor bij. Iedere dag een half uur repeteren is iets van vroeger. Het is telkens zoeken wat aanslaat en niet. Als dit het geval is moeten we hier zeker mee doorgaan.”