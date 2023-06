De tuinen van Annie en Nique uit Eibergen zitten vol verborgen schatten: ‘Kijk dan, dit is toch fantastisch’

Windmolens bij Buurse krijgen hoogte van 280 meter: ‘Hoe hoger hoe meer elektrici­teit

De vier of vijf windmolens in Buurse worden 280 meter hoog. Pure Energie en Energiecoöperatie, die de molens willen bouwen, melden dat in een persbericht. De molens komen in de omgeving van de Oude Buurserdijk, Berktepaalweg en Hegebeekweg ten noorden van Buurse.