De Vrienden van Borculo doen het Live

Vanavond is het weer zover: een stuk of dertig Borculose muzikanten in de leeftijd van 20 tot in de 60 jaar spelen een thuiswedstrijd op het podium van de feesttent van de Septemberfeesten. Voor één avond kruipen ze in de huid van een popster, aangemoedigd door publiek dat de muzikanten vaak persoonlijk kent.

Feestmuziek

Sinds februari van dit jaar is er gerepeteerd in de Crossroads Studio’s, op het Borculose bedrijventerrein. Het is de studio van Borculoër Emiel Hietbrink (53), die zelf als bassist en zanger ook op het podium is te zien. Hij en zijn medemuzikanten gaan in hun set vooral voor de ‘feestmuziek’.

Hietbrink is al sinds 2011 betrokken bij het project en lid van de Vrienden van Borculo Live-commissie. Muzikaal is hij door het jaar heen actief bij The Moodchers, naast zijn niet-muzikale werkzaamheden bij Nijha in Lochem.

Geen conservatorium

„Dit jaar zijn we al in januari begonnen voor de editie van dit jaar”, vertelt hij. „Samen met drie andere bandleiders: Rob Jansen, Erik Leferink en jongeling Rick Wunnekink. We hebben setlijsten opgesteld en daar de muzikanten bij gezocht.”

Niet dat die setlijsten van acht maanden geleden in steen gebeiteld waren: er vielen nummers af en er kwamen nummers bij, vaak aangedragen door de aangezochte muzikanten, afkomstig uit Borculo en directe omgeving.

Sommigen zijn actief in bands, anderen zijn alleen bij VvBL op het podium te vinden. Muzikanten met allerlei verschillende voorkeuren en van verschillende muzikale niveaus. „Je hoeft geen afgeronde conservatoriumopleiding te hebben”, aldus Hietbrink. „Misschien wel liever niet.”

Take Some

Wunnekink (20) en een aantal generatiegenoten raakten zo geïnspireerd tijdens de voorbereidingen voor VvBL, waar ze de ‘jongerenband’ zijn, dat ze daarna doorgaan als ‘vaste’ band: Take Some. Het eerste optreden onder die naam is ook al gepland: zaterdag, in een tent voor café De Hoeksteen, op de voorlaatste avond van de Septemberfeesten 2018.

Ook Yvette Prinsen (23) is zo deze week twee keer op het podium te bewonderen: vanavond als zangeres in de jongerenset en zaterdag van Take Some. „Ik zat al een tijd in een band, maar dat is wat verwaterd”, zegt ze. „We gaan in eerste instantie pop- en rockcovers brengen, bijvoorbeeld van Anouk en Guns N’ Roses.” Geen eigen nummers. „Nog niet.”

Ook Jeanette Hietbrink (52), de partner van Emiel, zal vanavond te zien en te horen zijn, in dezelfde set als haar man. „We spelen ook samen in de Nijha All Stars Band, de personeelsband van het bedrijf waar Emiel werkt.”

Leadzang

Ze doet voor de vijfde keer mee met de Vrienden en neemt de vocalen voor haar rekening: „Deels doe ik de leadzang en deels de achtergrondzang.” De generale repetitie vindt ze erg leuk: „Het is mooi om, behalve zelf te repeteren, te kijken naar de anderen die voor hun set bezig zijn in de studioruimte.”

Sommigen zien en horen de muzikanten uit de andere samenstellingen pas voor de eerste keer. Crossroads heeft twee studio's, maar deze zaterdag wordt er maar één gebruikt. Emiel: „Je moet mensen hebben die repeteren en mensen die kijken, maar ook mensen die drinken en eten. Het Oranjecomité, dat de Septemberfeesten organiseert, heeft niet voor niets allerlei lekkers laten aanrukken.” Er wordt dan ook flink bijgepraat in de 'huiskamer' van het studiogebouw.

Gastoptreden

Vrienden van Borculo Live trapt vanavond om 21.00 uur af: vier samengestelde bands, vier sets van een half uur, alleen onderbroken door het ombouwen. „Het drumstel blijft de hele avond staan, maar gitaristen hebben vaak eigen versterkers”, legt Hietbrink uit. „Dus tussen de sets zit telkens ongeveer een kwartier.”

Gastoptreden

De tent op de Veemarkt is al open voordat de eerste band begint, na de buurtspelen die vanmiddag plaatsvinden. Naast de VvBL-bands is er een verrassend gastoptreden gepland van de Borculose Slagwerkgroep Volharding.