Deze dronebeelden van de N18 schoot Rudy de afgelopen twee jaar

VideoDe nieuwe N18 is inmiddels vol in gebruik. De verbindingsweg tussen Twente en de Achterhoek is een megaproject geweest. Het bouwproces is de afgelopen jaren in beeld gebracht met behulp van drones. En van die bijzondere beelden is nu zelfs een heuse film gemaakt.

Cameraman en dronepiloot Rudy Exterkate (38) van de Stichting N18 Drone Projects heeft honderden uren aan video opgebouwd. Vrijwel dagelijks stuurde hij zijn drone de lucht in, om de meest adembenemende beelden van de N18 in aanbouw te schieten, uit het perspectief van een vogel. Op Facebook en Youtube werden de beelden veel bekeken.

Rudy koos een paar van de mooiste en meest indrukwekkende video’s voor ons uit. Bekijk ze hieronder.

Een stukje vliegen over de nieuwe weg

„Onze gevlogen routes waren altijd erg populair”, vertelt Rudy bij de beelden. „Deze video is in april 2018 gemaakt, toen de weg zo goed als klaar was. Maar ook de video’s van het begin van de aanleg - toen alles nog groen en weiland was - deden het goed. Wij hebben de regio getoond waar de weg kwam. Voor ons was het was een heel gepuzzel om dit voor onszelf uit te vinden.”

Bomenkap en sloop voor nieuwe N18

De aanleg van de N18 was niet alleen maar hosanna. Bomen en huizen moesten wijken voor de nieuwe weg tussen Twente en de Achterhoek. Exterkate vond het belangrijk ook dit aspect in beeld te brengen.

„We maakten ook video’s van minder mooie onderwerpen, zoals de kap van bomen en bossen en de sloop van panden zoals deze van Auto Asbroek aan de Hengelosestraat. Sommige beelden staan nog op het netvlies gebrand. Dat komt ook door alle persoonlijke verhalen die we te horen kregen tijdens onze opnames.”

Eerste beelden van een weg in aanbouw

Het is een kijkje in het verleden, precies wat Rudy voor ogen had met zijn documentatie. De eerste beelden die hij in oktober 2016 schoot van de aanleg van de nieuwe N18 laten groene weilanden en tractors zien. Nu rijden hier auto’s, bussen en vrachtwagens.

„Dit is onze eerste video. Het is hetzelfde stuk weg als de video uit april 2018, tussen Enschede en Haaksbergen. Behalve dat dit gebied er nu heel anders uit ziet, zijn ook ons geluid en de kwaliteit van de video’s zijn beter geworden in het proces.”

Live meekijken op de open dag

Op 1 mei 2018 was iedereen welkom een kijkje te nemen op de nieuwe N18. Fietsers, wandelaars, skaters. Maar vooral geen auto’s op de Open Dag van de nieuwe verbindingsweg.

Ook Rudy en zijn drones waren er bij: „We hebben met groot plezier diverse live-verslagen gemaakt. Die werden ook altijd goed bekeken. We hebben met de stichting een beetje het doel om beelden te schieten voor mensen die er, om wat voor reden dan ook, zelf niet bij kunnen zijn. De aanleg van de N18 is in die zin historisch, het gebied van vroeger herken je niet weer.”

Presentatie dvd

Een verzameling van de beelden zijn gebundeld tot een dvd. Die wordt deze vrijdag om 12.00 uur gepresenteerd bij de Blokker in Haaksbergen. De film – met de titel Best of N18 Drone – is voor een tientje te verkrijgen. Volgende week volgt er nóg een presentatie, maar dan in Eibergen.