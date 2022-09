Deze ‘oppepper voor de bodem’ moet boeren in Gelderland een handje helpen

met video Said uit Ruurlo geeft vis weg aan mensen die het niet kunnen betalen: ‘Zoveel verhalen als ik nu hoor, dat is schrikba­rend’

Said Bahadi bedacht enkele weken geleden vanuit zijn viscafé in Ruurlo een actie. Vanwege de overal stijgende prijzen meldde hij op Facebook en Instagram dat hij elke dag gratis een vismaaltijd weggeeft aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Nu krijgt Said dag in dag uit verhalen over armoede te horen uit zijn eigen dorp. ,,Hierdoor besef je pas hoeveel geluk je zelf hebt.’’

