Dianne had na ziekte de moed opgegeven: ‘Maar dankzij Buddy zing ik weer!’

Nique uit Haaksber­gen is al 88, maar haar tuin is een lust voor het oog: ‘Ik krijg hulp van een schat van een tuinman’

Binnenkijken in iemands interieur is leuk, maar struinen door privétuinen is minstens zo aardig. Het kan komend weekend weer volop tijdens het Open Tuinen Weekend van Groei & Bloei afdeling Berkelland/Haaksbergen. In heel uiteenlopende groene paradijsjes.